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НовостиПолитика9 ноября 2026 11:17

Самолёт-разведчик США заметили патрулирующим у границ Калининградской области

Возле Калининграда снова замечен американский самолёт-разведчик Bombardier
Сергей КУДРИН
Самолёт-разведчик США заметили патрулирующим у границ Калининградской области

Самолёт-разведчик США заметили патрулирующим у границ Калининградской области

Фото: REUTERS.

Американский разведывательный самолёт проводит патрулирование в районе границ Калининградской области, согласно данным сервиса Flightradar.

Bombardier Artemis II взлетел с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" около 09:39 по Москве и направился в сторону Калининградской области, совершив широкий разворот. Примерно в 11:40 по московскому времени он начал выполнять полет по кругу вдоль границ российского региона.

Переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета в радиолокационный разведчик, Bombardier Artemis II базируется на авиабазе "Михаил Когэлничану". Его используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем, включая Крым и другие южные районы России.

Напомним, что этот самолет не впервые замечен у Калининградской области - США регулярно собирают разведданные в интересах НАТО, несмотря на планы о сотрудничестве и урегулировании.