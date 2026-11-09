11 лет колонии и миллиардный иск: суд утвердил приговор экс-советнику РЖД Тайчеру

Суд признал законным 11-летний срок экс-совладельцу «Трансфин-М» Тайчеру Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Московский городской суд признал законным приговор в отношении бывшего советника РЖД, экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера, осужденного на 11 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Апелляционная инстанция внесла незначительные правки в решение суда первой инстанции, уточнив процессуальные формулировки в части гражданского иска, однако ключевые параметры наказания оставила без изменений.

«Приговор Никулинского районного суда Москвы изменить в резолютивной части о взыскании с Тайчера в рамках гражданского судопроизводства, в остальной части приговор оставить без изменений», — огласила решение судья.

Участники процесса пояснили, что изменение коснулось лишь технического момента. Приговор вступил в законную силу.

Сам Тайчер вину не признал и просил суд оправдать его либо вернуть дело на новое рассмотрение, указывая на отказ первой инстанции в проведении повторной экспертизы.

Напомним, в апреле Никулинский суд признал Тайчера виновным по трем эпизодам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), назначив 11 лет колонии общего режима, штраф в 2 млн рублей, а также признал право истцов на компенсацию ущерба в размере 1,2 млрд рублей.