«Рассел, мы с тобой»: у здания суда в Лондоне прошла акция в поддержку актера Брэнда

У здания суда в Лондоне устроили пикет в поддержку актера Рассела Брэнда Фото: REUTERS.

Перед зданием Королевского суда Саутуорка в Лондоне, где проходит заседание по назначению наказания актеру и комику Расселу Брэнду, собрались активисты, выступившие в его поддержку. Об этом сообщает британское издание Mirror.

Возле здания суда пикет устроили мужчина и женщина, развернув транспарант с надписью «Рассел Брэнд, мы с тобой». Участница акции публично заявила, что преследование артиста якобы связано с его высказываниями, и обвинила в происходящем «мировые элиты». К зданию суда также прибыла супруга актера Лора Галлахер, которая выразила протестующим признательность, показав одобрительный жест.

Судебное заседание по определению меры наказания началось в понедельник, 9 ноября. Ранее, 5 ноября, коллегия присяжных признала бывшего мужа певицы Кэти Перри виновным по делу об изнасиловании 21-летней поклонницы после стендап-концерта в 2009 году. Кроме того, суд установил его вину в сексуальном насилии над сотрудницей Channel 4, а также в эпизодах домогательств к работницам Radio Capital и MTV, датируемых 2004–2005 годами.