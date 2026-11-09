Учёный объяснил температурные качели в Сибири: жителям придётся привыкнуть к погодным скачкам

Верховец объяснил аномальные перепады температуры в Сибири изменением климата Фото: ИВАНОВА Диана.

Проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец в беседе с РИА Новости назвал глобальное изменение климата причиной температурных скачков, которые наблюдаются в Сибири последние пять лет. По его словам, резкие колебания погоды случались в регионе и прежде, однако сейчас они происходят заметно чаще.

Особое внимание учёный уделил амплитудам, когда всего за трое суток столбик термометра поднимается с −15 до +5 градусов, — такие перепады он охарактеризовал как аномальные. При этом Верховец отметил, что на фоне климатических изменений последних пяти лет подобное превращается в привычную реальность, к которой людям предстоит приспосабливаться.

Похожие прогнозы ранее озвучивала заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Ирина Репина. В беседе с журналистами специалист предупреждала, что предстоящая зима в России будет мягкой, но снежной, с выраженными резкими температурными скачками.