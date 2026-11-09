Гостиницу Межуниверситетского кампуса в Тюмени откроют ко Дню российской науки

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Гостиничный комплекс, входящий в структуру Межуниверситетского кампуса в Тюмени, примет первых гостей 8 февраля 2027 года — в День российской науки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе заседания федерального штаба, посвященного реализации проектов по созданию кампусов. Мероприятие прошло под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Александр Моор сообщил, что двенадцатиэтажный отель рассчитан на 70 номеров, предназначенных для научно-педагогических сотрудников и гостей областной столицы. Сейчас в здании ведутся отделочные работы, осуществляется поставка мебели, а степень готовности объекта – почти стопроцентная.

На втором этапе реализации проекта предполагается возведение еще четырех студенческих гостиниц, а также технопарка, учебно-лабораторного корпуса, конгресс-центра, центра поддержки талантливой молодежи и спортивного комплекса.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в России создается целая сеть современных университетских кампусов. По поручению Президента Владимира Путина к 2036 году их количество должно составить не менее четырёх десятков.

«Участие в проекте – хороший стимул для субъектов, но и дополнительная ответственность. Работа кампусов должна соответствовать стратегии развития самих субъектов, их кадровой и научно-технической потребности», — констатировал вице-премьер.

В свою очередь, Александр Моор добавил, что после завершения строительства кампуса молодые жители области смогут получать образование и заниматься научной деятельностью в современных условиях, не покидая родной регион.

«Тюмень станет центром притяжения для молодых ученых со всей России», — заявил губернатор.