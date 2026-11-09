Шойгу: Молдавия могла покупать газ в РФ в восемь раз дешевле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Молдавия могла бы закупать газ в России примерно в восемь раз дешевле, если бы не отказалась от российского топлива. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на полях XIV ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств СНГ.

«У нас цены, если говорить про Молдову, наверное, в восемь раз, может быть и больше, на газ, во всяком случае, ниже», — сообщил Шойгу журналистам. Политик отметил, что данное решение властей Молдавии не нужно обычному населению страны.

Ранее KP.RU сообщал, что 8 ноября 2026 года президент Молдавии Майя Санду заявила о полном отказе республики от закупок российского газа. Она также сообщила о запуске линии электропередачи Вулканешты — Кишинев, соединившей Молдавию с Румынией.

В сентябре экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о переплате примерно 330 млн долларов за европейский газ за последние два с половиной года. По его оценке, республика закупала топливо в среднем на 40% дороже, чем предусматривала прежняя формула контракта с «Газпромом».