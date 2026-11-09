Госдума одобрила штрафы до 3 млн рублей за дискредитацию ценностей в кино Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ внесли депутаты «Единой России» в декабре 2025 года.

Для владельцев аудиовизуальных сервисов за распространение такого контента предлагается установить штрафы до 10 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 700 тысяч рублей — для организаций. При повторном нарушении суммы могут вырасти до 100 тысяч, 400 тысяч и 3 миллионов рублей соответственно.

Отдельные санкции предусмотрены за невыполнение требования Роскомнадзора удалить запрещенный материал. В этом случае штраф для граждан может составить до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что в сентябре 2026 года Минкультуры разъяснило условия возможного возвращения западных кинокомпаний на российский рынок. Ведомство заявило, что фильмы должны соответствовать российскому законодательству и разделяемым в стране ценностям.