Стала известна дата вынесения приговора по второму делу экс-министра Абызова

Суд в Москве вынесет приговор экс-министру Абызову по второму делу 11 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд в Москве вынесет приговор бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову по второму уголовному делу 11 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инстанцию.

"Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора, который будет оглашен 11 ноября в 14:00", - говорится в публикации.

Агентство уточнило, что обвинение попросило назначить Абызову 15 лет лишения свободы.

Как писал сайт KP.RU, в октября 2025 года в отношении осужденного Абызова было заведено новое дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, 21 декабря 2023 года суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего министра Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Также ему был назначен штраф в размере 80 млн рублей.