Курение, хулиганство и дискредитация армии: какие штрафы могут увеличить россиянам

Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за дискредитацию ВС РФ и хулиганство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений КоАП.

За мелкое хулиганство штрафы могут вырасти с 500–1 тыс. до 1–2 тыс. рублей, за курение в неположенных местах — с 500–1,5 тыс. до 1–3 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц за дискредитацию ВС РФ может увеличиться до 1 млн рублей, а за продажу алкоголя несовершеннолетним — до 900 тыс. рублей.

Также предлагается повысить наказания за распространение экстремистских материалов, нарушения при организации митингов, проживание без регистрации и несоблюдение требований пожарной безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о штрафах за распространение фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Авторы инициативы предложили взимать с аудиовизуальных сервисов до 700 тысяч рублей за первое нарушение и до 3 миллионов рублей — за повторное.