«Будут подслушивать вас?»: Лавров разрядил шуткой возникшую паузу на переговорах с главой МИД Перу

Лавров в шутку спросил главу МИД Перу Эспу о прослушке перед началом переговоров Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разрядил обстановку шуткой паузу, возникшую в начале официальных переговоров с главой внешнеполитического ведомства Перу Карлосом Эспой в Москве.

Заминка возникла сразу после вступительного слова российского министра, когда глава МИД Перу готовился начать свое выступление. В этот момент один из членов перуанской делегации подошел к Эспе и начал закреплять на лацкане его пиджака миниатюрный петличный микрофон для записи.

«Будут подслушивать вас?» — с улыбкой спросил Лавров, обращаясь к коллеге, чем вызвал смех участников встречи.

Напомним, министр иностранных дел Перу Карлос Эспа находится с официальным визитом в российской столице с 6 по 10 ноября. Данный визит стал первым прибытием главы внешнеполитического ведомства южноамериканской республики в Москву с 2012 года, когда Россию посещал Рафаэль Ронкайоло.