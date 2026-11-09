Файзуллин: Минстрой РФ подготовил план из 40 пунктов по устойчивости отрасли Фото: Иван МАКЕЕВ.

Министерство строительства России, совместно с другими ведомствами, разработало план из 40 шагов для поддержания стабильности строительной отрасли. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Необходимо принять дополнительные меры для сохранения устойчивой работы отрасли. Совместно с заинтересованными ведомствами готовится соответствующий план, который включает в себя более 40 мероприятий", - сказал министр на выступлении в Госдуме.

Напомним, ещё в 2025 году президент России Владимир Путин призвал снизить административные барьеры в строительстве и создать условия для его роста. Это заявление он сделал 15 апреля после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина. Путин подчеркнул важность устранения финансовых ограничений и сохранения высоких темпов строительства жилья, особенно индивидуального.

Ранее KP.RU сообщил, что в российских городах наметилось снижение темпов строительства новых многоэтажек эконом-класса.