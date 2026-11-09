Октябрьский «летний» бум: теплая погода изменила потребительские привычки жителей центральной России

Погодные аномалии этой осени внесли заметные коррективы в потребительские привычки жителей Центрального федерального округа. Вместо традиционных для середины осени покупок люди активно приобретали товары, обычно пользующиеся спросом в летний период.

Согласно совместному исследованию банка ВТБ и маркетплейса Wildberries, наиболее показательным стал рост продаж косметических средств с фактором защиты от солнца. В денежном выражении объем реализации таких товаров в ЦФО взлетел на 62% по сравнению с октябрем прошлого года. Примечательно, что именно эта категория возглавила рейтинг по общей сумме продаж на платформе.

Аналогичная, хотя и чуть менее выраженная динамика, наблюдалась и в сегменте оптики. Россияне приобрели на 25% больше солнцезащитных очков, чем годом ранее. При этом, как отмечают аналитики, спрос на головные уборы, призванные спасать от палящего солнца, остался на прежнем уровне. Существенного роста продаж бейсболок, панам и широкополых шляп зафиксировано не было.

Стремление укрыться от яркого света коснулось не только внешнего вида, но и жилого пространства. Жители округа активно занялись обустройством своих квартир и домов, чтобы защитить интерьеры от избыточной инсоляции. Продажи жалюзи на маркетплейсе выросли на 21%. Еще более впечатляющую динамику продемонстрировали тенты — спрос на них увеличился ровно на четверть. Интерьерные шторы также вошли в число популярных товаров, показав прирост в 14%.

По данным ВТБ, в октябре общее количество транзакций клиентов на маркетплейсе увеличилось на 7%. Наиболее активные дни пришлись на 9, 15 и 23 октября. В эти даты число ежедневных заказов превышало стандартный октябрьский уровень на 10%. За три пиковых дня клиенты банка совершили свыше 1,7 миллиона покупок, а среднедневные расходы оказались почти на 14% выше среднемесячных показателей.