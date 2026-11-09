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НовостиПолитика9 ноября 2026 12:40

Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Абу-Даби

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что команда уже направляется в ОАЭ для участия в переговорах с Россией и США
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Абу-Даби

Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Абу-Даби

Фото: REUTERS.

Украинская делегация отправилась в Абу-Даби, где 10 и 11 ноября должна пройти трехсторонняя встреча представителей Украины, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет в Телеграм-канале "РБК-Украина" со ссылкой на главу украинской команды Рустема Умерова.

По его словам, параллельно в эмиратской столице будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. С европейскими партнерами Киев проведет отдельные координационные встречи.

9 ноября стало известно о составе украинской делегации на переговорах в Абу-Даби. В нее, помимо Рустема Умерова, должны войти Кирилл Буданов*, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий и Андрей Гнатов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российскую сторону на трехсторонних переговорах в ОАЭ возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России