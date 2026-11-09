Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Украинская делегация отправилась в Абу-Даби, где 10 и 11 ноября должна пройти трехсторонняя встреча представителей Украины, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет в Телеграм-канале "РБК-Украина" со ссылкой на главу украинской команды Рустема Умерова.

По его словам, параллельно в эмиратской столице будут находиться представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. С европейскими партнерами Киев проведет отдельные координационные встречи.

9 ноября стало известно о составе украинской делегации на переговорах в Абу-Даби. В нее, помимо Рустема Умерова, должны войти Кирилл Буданов*, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий и Андрей Гнатов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российскую сторону на трехсторонних переговорах в ОАЭ возглавит помощник главы государства Владимир Мединский.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории России