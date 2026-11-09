Париж вдруг оказался Марселем: оговорка французского министра рассмешила участников G7

Глава МИД Франции перепутал Париж с Марселем на встрече G7. Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перепутал Париж с Марселем, приветствуя зарубежных коллег на встрече глав Министерств иностранных дел стран G7.

«Добро пожаловать в Марсель... Извините, добро пожаловать в Париж!» — сказал Барро. Его ошибка вызвала смех присутствующих.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас перепутала Монако с Марокко, перечисляя страны, поддержавшие заявление по Украине. Политик заметила ошибку и исправила название государства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на эту ошибку, поблагодарив Каллас, что та не перепутала родную Эстонию с Эфиопией.

Также многим запомнился казус с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном, который назвал Владимира Зеленского премьер-министром Украины. Стоит отметить, что американский политик сразу поправился.