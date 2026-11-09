Владислав Шапша: доля калужских продуктов на полках магазинов должна расти

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем канале в MAX рассказал о том, какие меры предпринимают региональные власти для наращивания производства продуктов питания местными товаропроизводителями.

Глава региона отметил, что жители области нередко задают вопрос: местная продукция — молоко, овощи, хлеб и мясные изделия — отличается качеством и хорошим вкусом, но почему-то представлена на магазинных полках не в достаточном объеме.

Губернатор признал, что вопрос справедливый, и перечислил направления работы правительства области по поддержке местных производителей продуктов питания.

Одна из востребованных мер — субсидирование части затрат на приобретение нестационарных торговых объектов. Благодаря этой поддержке уже куплено 70 таких объектов, а объем финансирования увеличен в пять раз, поскольку потребность в такой поддержке сохраняется.

Кроме того, регион продвигает товары калужских производителей через конкурс «Покупаем Калужское» и собственный знак качества «Калужский продукт». Губернатор подчеркнул важность того, что число участников этих проектов постоянно растет.

Еще один инструмент — торгово-закупочные сессии с участием торговых сетей. Такое взаимодействие даёт местным поставщикам возможность выстраивать отношения с ритейлерами напрямую.

«Работа ведется значительная. Результаты есть. Доля калужских товаров на полках магазинов должна расти и дальше. Это обеспечение занятости, укрепление продовольственной независимости региона, рост доходов бюджетов», — подчеркнул Владислав Шапша.