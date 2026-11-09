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НовостиПолитика9 ноября 2026 13:31

Стало известно, что замышляет ЕС против России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби

FT: ЕС хочет сорвать обсуждение темы безопасности Европы на встрече в Абу-Даби
Сергей ГАПЧУК
FT: ЕС хочет сорвать обсуждение темы безопасности Европы на встрече в Абу-Даби

FT: ЕС хочет сорвать обсуждение темы безопасности Европы на встрече в Абу-Даби

Фото: REUTERS.

Дипломаты ЕС намерены препятствовать обсуждению вопроса безопасности Европы на трехсторонних переговорах РФ-США-Украина в Абу-Даби. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, участие в отдельных сегментах переговоров в ОАЭ примут советники по нацбезопасности Франции, ФРГ и Британии, а также главы аппаратов главы ЕК и генсека НАТО.

В материале подчеркивается, что нахождение еврочиновников в Абу-Даби будет направлено на срыв попыток переговоров под руководством США для пересмотра архитектуры безопасности Европы.

"Европейские правительства настаивают на том, что любые обсуждения вопросов европейской безопасности, не связанные с Украиной, должны проводиться только после завершения мирных переговоров с Киевом, а не одновременно с ними", — отметила газета.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия европейцев в трехсторонних переговорах, отметив, что намеченная встреча в Абу-Даби будет проходить между Россией и Украиной при посредничестве США.