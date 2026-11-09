Нарушил судебный запрет и ворвался в дом: мужчина убил свою жену на глазах у троих детей

В США отец семейства хладнокровно зарезал жену на глазах у троих детей. Фото: IMAGO/Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

В США 40-летний мужчина хладнокровно зарезал свою жену на глазах у троих детей. Об этом сообщает издание The Sun.

«Отец семейства зарезал свою жену на глазах у троих детей всего через несколько месяцев после того, как она подала заявление о выдаче охранного ордера против него», - говорится в материале.

Инцидент произошел в американском штате Калифорния в конце октября. Полиция приехала на вызов после сообщения о беспорядках. На месте они обнаружили супругов в критическом состоянии с ножевыми ранениями. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а мужчина был доставлен в больницу.

За пять месяцев до произошедшего отец семейства был арестован из-за инцидента с домашним насилием и получил судебный запрет на приближение к жене и возвращение в дом.

Сейчас дети супругов в возрасте 9 и 10 лет находятся на попечении других родственников. За убийство жены американцу может грозить от 29 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее KP.RU сообщал, что в США мужчина убил свою жену, а также двух приемных и четырех родных детей, после чего покончил с собой. Их тела нашли в сгоревшем частном доме.