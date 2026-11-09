NYT: жители ФРГ увидели в портрете Меркель отражение лучших времен Фото: REUTERS.

Выставка официального портрета бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в берлинском музее Боде привлекла огромное внимание жителей и гостей немецкой столицы. Как пишет газета New York Times, экспозиция стала местом притяжения для тех, кто видит в эпохе ее правления отражение более стабильных и благополучных времен.

Церемония презентации полотна состоялась в конце июня. Изначально предполагалось, что уже осенью картина будет передана действующему главе правительства Фридриху Мерцу для размещения в ведомстве федерального канцлера. Однако из-за колоссального ажиотажа руководство музея приняло решение продлить выставку до конца текущего года. По данным издания, ежедневная посещаемость культурного учреждения на фоне демонстрации портрета взлетела на 80%.

Как отмечают обозреватели, популярность выставки подчеркивает растущую ностальгию в немецком обществе. Согласно социологическим опросам, почти половина граждан ФРГ убеждены, что Ангела Меркель справилась бы с текущими вызовами страны эффективнее нынешнего руководства. На этом фоне рейтинг одобрения действующего канцлера Фридриха Мерца опустился до рекордно низкой отметки в 10%, обновив исторический минимум доверия к главам правительства Германии с момента начала подобных измерений в 1997 году.

Напомним, согласно результатам последних опросов, недовольство работой Мерца достигло 82%. Кроме того, 60% опрошенных немцев уверены, что их материальное положение ухудшилось при нынешнем правительстве.