Подарок отца стоил жизни: 10-летний мальчик разбился с другом на квадроцикле под Гатчиной

Купленный отцом квадроцикл стал причиной гибели 10-летнего мальчика под Гатчиной. Фото: vkvideo.ru/@domasunsity / ГУ МВД России по СПб и Ло

В деревне Малое Замостье под Гатчиной 10-летний мальчик погиб, катаясь на квадроцикле, а его 11-летний друг оказался в больнице. По данным «КП-Петербург», транспортное средство купил отец погибшего ребенка.

Во время поездки квадроцикл занесло, он врезался в опору линии электропередачи, съехал в кювет и перевернулся на детей. Юный водитель, владелец квадроцикла, скончался на месте, а его друг, находящийся на пассажирском сидении выжил. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следствие предъявляет претензии прежде всего отцу мальчика. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. Как рассказал источник издания, ребенок ездил на квадроцикле с восьми лет: сначала в присутствии матери, а затем самостоятельно.

Ранее KP.RU писал, что в России стали привлекать родителей к ответственности после ДТП с детьми на электросамокатах и другой технике. В Красноярском крае, в частности, передали в суд дело отца, разрешившего восьмилетнему сыну ездить на квадроцикле, на котором тот сбил ребенка.