Сел на горшок не той стороной: двухлетнего мальчика с головой в пластиковом туалете пришлось спасать болгаркой

В Ульяновске спасатели освободили голову двухлетнего мальчика от ночного горшка, фото: Управление гражданской защиты Ульяновска

В Ульяновске спасатели Управления гражданской защиты провели операцию по освобождению двухлетнего мальчика, надевшего на голову пластиковый горшок. Малыш надел аксессуар себе на голову, из-за чего стал похож на "рыцаря", а вот снять "шлем" уже не смог, пишет "КП-Ульяновск".

Информация о происшествии поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу от старшего оперативного дежурного. Инцидент произошёл на улице Хрустальной в Железнодорожном районе города.

Спасатели разрезали пластик и извлекли голову ребёнка. Медицинская помощь малышу не потребовалась.

Управление гражданской защиты предупреждает: держите подальше от детей ёмкости, которые можно надеть на голову, и проверяйте игрушки на мелкие детали. При инциденте не пытайтесь снять предмет силой, звоните по номеру 112.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году ульяновские спасатели уже доставали другого ребёнка, который застрял головой в спинке стула.