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НовостиПолитика9 ноября 2026 13:40

Российская делегация вылетела на переговоры в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби пройдут 10 и 11 ноября
Людмила МИТРОХИНА
Российская делегация вылетела на переговоры в Абу-Даби

Российская делегация вылетела на переговоры в Абу-Даби

Фото: REUTERS.

Переговоры в Абу Даби пройдут в ближайшие дни. Российская делегация уже вылетела к месту проведения. Об этом сообщил источник в переговорной группе.

«Делегация из РФ вылетела в Абу-Даби», — говорится в сообщении от источника. Подробнее о составе делегации уже было в сообщении от Кремля. Также в МИД РФ сообщили, что в переговорную группу вошел замглавы МИД Сергей Рябков.

Ранее KP.RU передало сведения от Кремля, по какой теме будут проводиться трехсторонние переговоры. Конечно, главной темой будет конфликт на Украине. Украинская делегация тоже вылетела в Абу-Даби. Но также беседа коснется гарантий безопасности России и Украины.

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