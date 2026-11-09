Психолог объяснила, как расстаться без скандалов и чувства вины

Перед разговором о расставании психолог посоветовала продумать основные слова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Расставание редко проходит без переживаний, но даже в такой ситуации можно обойтись без скандалов, взаимных обвинений и чувства вины. Как правильно завершить отношения и легче справиться с расставанием, рассказала семейный психолог Елена Гусева. Об этом пишет РИАМО.

«Вы имеете право уйти, даже если партнеру/партнерше больно. Вы не обязаны оставаться из жалости. Жалость – плохой помощник. Но вы можете сказать о расставании и уйти, бережно относясь к переживаниям другого», – пояснила специалист.

Перед разговором психолог посоветовала продумать основные слова, выбрать подходящее время и место, а также заранее определить, какое поведение будет неприемлемым. Сам разговор лучше построить из четырех частей: поблагодарить за хорошие моменты, объяснить, что изменилось в отношениях, четко озвучить решение и договориться о дальнейшем общении.

После разрыва полезно на время ограничить общение, например, не переписываться первые три-четыре недели. Не нужно торопиться начинать новые отношения, чтобы заглушить переживания. Психолог посоветовала дать себе возможность погоревать, заняться давно отложенными делами и переосмыслить полученный опыт.

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