Юрист Рудакова рассказала, как проверить кредитную историю Фото: Анастасия Осипова.

Мошенники постоянно совершенствуют схемы кражи персональных данных. С помощью украденных сканов паспорта или доступа к аккаунту на «Госуслугах» они могут оформить на человека микрозаймы или кредитные карты. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

Чтобы не обнаружить долг случайно, например при попытке взять ипотеку или при звонке от коллекторов, важно регулярно проверять свою кредитную историю. По словам юриста, узнать, нет ли на человеке кредитов, можно с помощью выписки из бюро кредитных историй.

Кредитная история — это карточка заемщика, в которую записываются все операции с кредитами: какой банк выдавал, сколько есть долгов и вовремя ли их платит гражданин. Хранятся такие истории в специальных организациях — БКИ.

Проверить свою историю можно за 2 минуты быстро и бесплатно, направив запрос на нужном сайте. Сайтов для проверки много, информацию они дают одинаковую, поэтому разницы, где заказывать выписку, нет. По закону россияне имеют право запрашивать отчет в каждом БКИ бесплатно два раза в год.

Сначала нужно узнать, где хранится ваша история. На одного человека может быть заведено несколько историй в разных бюро. Список организаций можно получить на портале «Госуслуги»: в строке поиска введите «Сведения о бюро кредитных историй» и подайте заявку.

Затем закажите отчет. Получив список БКИ, перейдите на сайт каждого бюро, зарегистрируйтесь через «Госуслуги» и запросите отчет. В документе будут указаны все действующие и закрытые кредиты, лимиты по картам и все заявки, поданные на ваше имя. Если вы видите заем, который не брали, — это повод для срочных действий.

Если нашли мошеннический кредит, не платите по нему, даже если обещают «закрыть его за полцены»: платеж будет расценен как признание долга. Напишите официальную претензию в банк или МФО, укажите, что договор не оформляли, и потребуйте внутреннего расследования. Приложите копию заявления в полицию.

Заявление в полицию — обязательный шаг, получите талон-уведомление о его регистрации. Если банк отказывается аннулировать кредит, напишите жалобу через интернет-приемную Банка России. После того как банк признает факт мошенничества и аннулирует договор, он обязан передать данные в БКИ, чтобы очистить вашу кредитную историю.