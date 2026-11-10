От Родченко до Гинзбурга: в Москве появится первая постоянная экспозиция о конструктивизме

16 декабря банк ВТБ и Центр «Зотов» представят в Москве масштабную экспозицию музейного уровня «Конструктивизм. Инструкция». Это первая в России постоянная выставка, посвящённая конструктивизму. Посетители смогут увидеть подлинные работы Александра Родченко, Владимира Татлина, Эль Лисицкого и Любови Поповой из крупнейших музеев страны, а также воссозданные в натуральную величину интерьеры, мебель и одежду 1920-х годов из коллекции Центра «Зотов».

«Создание постоянной экспозиции – логичный шаг для Центра, который изучает конструктивизм с первого дня работы. Она стала результатом четырех лет исследований, объединила знания ведущих экспертов и свидетельства наследников художников-конструктивистов. Это рассказ об одном из самых масштабных явлений отечественной культуры 20 века. Он был бы не полным без коллекции Центра «Зотов», в которую вошли порядка ста реконструкций конструктивистских проектов, в том числе нереализованных. Создание экспозиции и предметов для нее стали возможны благодаря участию ВТБ. Наряду с реконструкциями мы демонстрируем шедевры русского авангарда, предоставленные нашими музеями-партнерами на долгосрочное экспонирование. Такое сотрудничество показывает, как музеи могут вместе сохранять наследие и делать его доступнее широкой аудитории, школьникам и студентам в рамках учебных программ», – отмечает Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ и генеральный директор Центра «Зотов».

В коллекцию Центра вошло порядка ста реконструкций конструктивистских проектов, в том числе нереализованных. Подлинники предоставили давние партнёры — Русский музей, Третьяковская галерея, Музей архитектуры им. А.В. Щусева и Пушкинский музей, а также частные собрания. Часть работ будет регулярно обновляться.

В преддверии открытия, 20–22 ноября, в Центре пройдут Дни конструктивизма. К ним запустят цифровой научный проект «Зотов.Архив» о культуре 1920–1930-х годов и анимационный видеокурс. Оба проекта объединят исследования по теме и будут общедоступными. С декабря запустится лекторий о героях эпохи.