"Адская боль, как будто ногу сверлят бензопилой!": Россиянка решила искупаться в море и чудом не умерла

Российская туристка во Вьетнаме оказалась в больнице, наступив в море на ската, фото: Татьяна Кравченко

Российская туристка едва не погибла во Вьетнаме из-за нападения ската. Её пришлось реанимировать в больнице после того, как морской обитатель ужалил её шипом в ногу, когда девушка заходила в воду, чтобы искупаться.

Согласно информации, предоставленной Shot, Елизавета, визажист из Перми, находилась в отпуске в Муйне вместе с друзьями. После вечерних посиделок в баре компания решила провести ночь в море. Елизавета вошла в воду, но внезапно почувствовала острую боль в ноге. Конечности мгновенно онемели, и от невыносимой боли она потеряла сознание. Оказалось, что девушка случайно наступила на ската, который скрывался в песке.

К счастью, друзья вовремя заметили произошедшее и немедленно вытащили Елизавету на берег, после чего доставили её в медицинское учреждение. По словам пострадавшей, врачи четыре часа боролись за её жизнь.

«Это адская боль! Никогда в жизни ничего подобного не испытывала. Ощущается будто кто-то без остановки сверлит тебе ногу бензопилой»,

Очнувшись, она почувствовала значительное облегчение. Елизавета пришла в себя и вернулась в Россию, где сейчас её состояние стабильно.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году в Анапе скат-хвостокол ужалил двоих отдыхающих на пляже.