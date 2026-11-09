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НовостиВ мире9 ноября 2026 18:31

Bloomberg: решение по активам JTI в России грозит для Японии потерями бюджета

Японское правительство может потерять часть доходов из-за передачи активов JTI под временное управление России
Мария МАМАЕВА
Bloomberg: решение по активам JTI в России грозит для Японии потерями бюджета. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Bloomberg: решение по активам JTI в России грозит для Японии потерями бюджета. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Решение о передаче активов международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI) в России под временное управление страны грозит правительству Японии потерями бюджета. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что японский Минфин является крупнейшим акционером JTI. За прошедший финансовый год полученные ведомством объем дивидендов составил порядка 655 млн долларов.

Ранее президент России Владимир Путин передал российские активы международной табачной группы JTI во временное управление компании «Промышленные активы». Решение коснулось долей в ООО «Донской табак», «Переславль-табак», «JTI Елец», «Крес Нева» и «Петро».

В связи с этим в МИД Японии был вызван российский посол Николай Ноздрев. Иностранное ведомство выразило протест дипломату в связи с передачей российских активов JTI под внешнее управление.