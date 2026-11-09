«Аэрофлот» взял «Платину»: за что Forbes признал перевозчика лучшим работодателем страны

Группа «Аэрофлот» удостоилась высшего, «платинового» статуса в ежегодном рейтинге лучших работодателей России по версии издания Forbes. Фото: Алексей Переславцев/aeroflot.ru

Крупнейший отечественный авиаперевозчик добился очередного признания на деловом олимпе. Группа «Аэрофлот» удостоилась высшего, «платинового» статуса в ежегодном рейтинге лучших работодателей России по версии издания Forbes.

При составлении списка аналитики издания скрупулезно изучали деятельность корпораций по трем ключевым направлениям ESG-повестки. В фокус внимания попали экология, корпоративное управление, а также социальная политика в отношении сотрудников и общества в целом.

Столь высокую оценку эксперты связали с конкретными достижениями авиакомпании. В частности, речь идет о программе повышения топливной эффективности. Благодаря внедренным решениям в 2025 году Группа компаний сумела снизить нагрузку на окружающую среду, избежав выброса 33 400 тонн углекислого газа.

Не осталась без внимания и социальная инициатива перевозчика — программа «АФЛ ЗОЖ». Она нацелена на то, чтобы сделать здоровый образ жизни нормой для работников компании. Механика проста и эффективна: за двигательную активность и занятия спортом сотрудники получают специальные вознаграждения-койны в мобильном приложении. Эти бонусы можно потратить на полезные вещи — от прохождения чекапов до оплаты спортивных курсов и абонементов. На сегодня сервисом активно пользуются уже более двух тысяч человек.

В «Аэрофлоте» подчеркивают, что внедрение лучших практик управления аспектами устойчивого развития — это осознанный курс. Авиаперевозчик в полной мере осознает свою ответственность перед обществом, учитывая принципы и ценности устойчивого развития в операционной деятельности.

Стоит отметить, что рейтинг лучших работодателей России от Forbes составляется с 2021 года. В этом году в список вошли 222 компании, однако «платинового» статуса удостоились лишь 30 работодателей.