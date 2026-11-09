«Мне искренне жаль»: глава МИД Чехии извинился за оскорбительные слова о российских хоккеистках

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка принес извинения за высказывания о российских хоккеистках, которых ранее назвал «мужеподобными девушками». Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка принес извинения за высказывания о российских хоккеистках, которых ранее назвал «мужеподобными девушками». Об этом сообщило издание Hospodá ské noviny.

«Хотя я говорил о российских хоккеистках, а не о чешских, думаю, сейчас это совершенно неважно. Я вижу, как мои слова задели весь чешский женский хоккей и весь спортивный мир. Должен сказать, что меня это действительно огорчает и мне искренне жаль», — заявил Мацинка.

По словам главы МИД, его высказывания вызвали недовольство даже в семье. Супруга резко раскритиковала его слова и заявила, что готова отдать их дочь в хоккейную команду, если та захочет заниматься этим видом спорта. Кроме того, Мацинка рассказал, что лично позвонил генеральному менеджеру женской сборной Чехии, чтобы извиниться перед хоккеистками.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД Чехии Петр Мацинка выступил против участия российских хоккеисток в юниорском чемпионате мира 2027 года. Министр заявил, что считает хоккей мужским видом спорта, и назвал российских спортсменок «мужеподобными». Его высказывания вызвали критику со стороны чешских хоккеистов, выступающих в НХЛ.