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10 ноября 2026 7:03

Исполнительница хита “Базовый минимум” Sabi высказалась против оценок за поведение к школе

Певица Sabi: Неправильно в школе ставить оценку за поведение
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Сергей ГАПЧУК
Певица Sabi: Неправильно в школе ставить оценку за поведение Фото: Вадим Забиров

Певица Sabi: Неправильно в школе ставить оценку за поведение Фото: Вадим Забиров

Молодая исполнительница хита “Базовый минимум” SABI (настоящее имя Сабина Мамедова) в эксклюзивном интервью KP.RU прокомментировала введение оценок за поведение в российских школах.

"Вообще, неправильно эту оценку за поведение ставить. Я бы тогда вообще школу жизни не закончила, меня бы всегда в первый класс отправляли. У меня ужасное было поведение. Я была хулиганкой в школе. Я была из тех, кто сидит на последней парте и все контролирует", - сказала она.

Артистка уверена, что не нужно ставить оценку за поведение, а надо ставить отметки за учебу. Ведь ученики пришли в школу, чтобы учиться, пояснила она.

По ее мнению, за поведение оценку могут ставить родители учащихся, а не учителя.

"Я такое не понимаю, не принимаю, и не хотелось бы, чтобы мои дети за поведение получали оценку. Потому что вообще не важно, как ты себя ведешь, хорошо или плохо, во взрослой жизни это вообще не показатель. Или хорошо ты учишься, или плохо ты учишься. Это же тоже не показатель", - отметила певица.

SABI полагает, что вместо оценок за поведение в школах, лучше бы детей реально научили, как жить во взрослой жизни.