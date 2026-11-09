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НовостиОбщество9 ноября 2026 20:36

Четыре года на высшей ступени: МегаФон снова стал «платиновым» работодателем России по версии Forbes

Удержать лидерство в условиях возросшей конкуренции рейтинга оператору помогла зрелость HR-подходов и ставка на технологичные решения для развития команды
Олег КАРПОВ

Оператор вновь вошёл в «платиновую» группу рейтинга лучших работодателей России по версии Forbes. Компания удерживает лидерские позиции благодаря ставке на технологичные решения для развития команды.

В этом году рейтинг стал масштабнее: 222 компании - против 205 годом ранее. Увеличение числа участников усиливает конкуренцию, поэтому присвоение самого высокого статуса четвертый год подряд подтверждает высокую эффективность цифровой трансформации оператора и зрелость его HR-подходов.

Основным аргументом высокой оценки экспертов рейтинга стала ставка на сквозную интеграцию передовых ИТ-решений. МегаФон последовательно внедряет инструменты искусственного интеллекта (ИИ) во все ключевые процессы управления персоналом — от рекрутинга до развития талантов. В компании реализована система прозрачных цифровых карьерных треков и развернута масштабная платформа ИИ-тренажеров для автоматизации обучения сотрудников.

«В современной гонке технологий и кадров наша задача — усилить с помощью ИИ человеческий потенциал. Мы инвестируем в технологии, которые делают работу сотрудников эффективнее и комфортнее, а их карьерный рост — измеримым и предсказуемым. Такой подход позволяет оставаться в числе лучших работодателей, а главное — сохранять экспертизу внутри компании и развивать персонал, — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом оператора Роман Ермоленко. — Удержание «платинового» статуса — лучшее подтверждение того, что мы выбрали правильную, технологичную стратегию».