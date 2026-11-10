Исполнительница хита "Базовый минимум" SABI прокомментировала ситуацию с Долиной: "Судиться с хейтерами? Зачем?"

Певица SABI заявила, что не стала бы судиться за мемы на месте Долиной Фото: Вадим Забиров

Исполнительница хита "Базовый минимум" SABI (настоящее имя Сабина Мамедова) в эксклюзивном интервью KP.RU прокомментировала слова директора народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергея Пудовкина о готовности подавать иски за оскорбления и унижения чести и достоинства певицы.

"Подать в суд для чего? Чтобы заработать? Или чтобы никто ничего не писал? Какая цель была преследована там? Вот если я сейчас начну на всех своих хейтеров в суд подавать, это я бы тогда ночевать должна была в этом суде, понимаете?" - отметила Сабина.

По ее словам, это ерунда. Если по закону ничего не было нарушено, разве нужно судиться с человеком из-за его мнения, уточнила она.

"Да ну нет. Человек имеет же право на свое мнение. Я бы не судилась", - подчеркнула SABI.

Как писал сайт KP.RU, 28 октября Пудовкин сообщил, что он вместе с юристами проведет проверку всех упоминаний имени Долиной. По его словам, если будет обнаружено незаконное использование этого имени, оскорбление, попытка совершить репутационную диверсию, то будет немедленно подаваться иск о защите чести и достоинства.