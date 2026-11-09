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НовостиВ мире9 ноября 2026 21:10

Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники Европы: как отомстит Париж

Reuters: МИД Франции пригрозил санкциями Ирану из-за атак на холодильники в ЕС
Мария ПАНЮТИНА
МИД Франции обвинил Иран в атаках на холодильное оборудование в Европе

МИД Франции обвинил Иран в атаках на холодильное оборудование в Европе

Фото: REUTERS.

МИД Франции обвинил Корпус стражей исламской революции Ирана в причастности к кибератакам на холодильное оборудование в магазинах по всей Европе. Об этом сообщает Reuters.

Издание уточняет, что в связи с инцидентом глава французского министерства иностранных дел Жан-Ноэль Барро вызвал в ведомство временного поверенного в делах Ирана.

Барро заявил, что произошедшее повлечет за собой последствия для Тегерана. Париж намерен добиваться введения санкций против исламской республики на уровне Евросоюза.

Напомним, что французская разведка связывает как минимум одну серию кибератак с цифровым подразделением КСИР. В связи с инцидентом прокуратура Парижа начала расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что киберата затронула семь европейских стран. Холодильники начали самопроизвольно размораживаться. Температура внутри камер повысилась на несколько десятков градусов, что привело к повреждению оборудования на десятки млн евро.