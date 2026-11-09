Зарплаты выше 103 тысяч рублей: названы 17 регионов России с доходами выше среднего

Средняя зарплата в августе превысила общероссийский показатель в 103 тысячи рублей в 17 регионах России. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Средняя зарплата в августе превысила общероссийский показатель в 103 тысячи рублей в 17 регионах России. Об этом свидетельствуют данные статистики, изученные РИА Новости.

Самые высокие доходы зафиксировали на Чукотке, где средняя зарплата составила 220 тысяч рублей. На втором месте оказалась Магаданская область с показателем 192,9 тысячи рублей.

Более 150 тысяч рублей в среднем получали жители Ямало-Ненецкого автономного округа (183,6 тысячи), Москвы (176,1 тысячи) и Камчатского края (155,7 тысячи).

В числе регионов с зарплатами выше общероссийского уровня также оказались Сахалинская область (148,4 тысячи рублей), Якутия (130,5 тысячи), Московская область (126,1 тысячи), Санкт-Петербург (119,2 тысячи) и Татарстан (103,6 тысячи).

В среднем по стране начисленная зарплата в августе достигла 103 тысяч рублей. Это на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее KP.RU сообщал, что в августе 2026 года средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в пяти регионах России. Лидерами стали Чукотка и Магаданская область, где работники в среднем получали 220 тысяч и около 192 тысяч рублей соответственно.