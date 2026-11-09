"На грани срыва": на Украине указали на критическую ситуацию с энергетикой Киева

Мендель заявила о худшем состоянии энергосистемы Киева с начала конфликта Фото: REUTERS.

Энергетическая система Киева и Киевской области находятся в наиболее тяжелом состоянии с начала конфликта. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель.

"Киев и окружающий его регион сейчас находятся в худшем состоянии [с 2022 года]. Люди уже несколько дней остаются без электричества, а водоснабжение на грани срыва", - написала журналистка в социальной сети Х.

Напомним, что в столице Украины были сильно повреждены объекты местного энергоузла. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию с электроснабжением города очень тяжелой.

Ранее Владимир Зеленский возложил ответственность за перебои с электричеством и водой в Киеве на городские власти во главе с Кличко. По его словам, подготовка к отопительному сезону была не выполнена на городском уровне.