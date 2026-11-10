Евросоюз продлил миссию по обучению украинских военных до ноября 2028 года

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Евросоюз продлил миссию по военной подготовке украинских военнослужащих еще на два года: до 15 ноября 2028 года. На эти цели планируется выделить почти 300 млн евро. Об этом сообщили в Совете ЕС.
Полномочия миссии EUMAM Ukraine также расширили. Теперь она будет изучать опыт боевых действий и совершенствовать систему подготовки личного состава Вооруженных сил Украины. Кроме того, европейская миссия продолжит сотрудничество с Великобританией, Канадой, Норвегией и США, а также с НАТО и так называемой «коалицией желающих».
Решение о продлении мандата принято на фоне продолжающейся военной поддержки Киева со стороны западных стран.
Напомним, ранее KP.RU писал о планах Евросоюза усилить военную поддержку Киева и расширить подготовку украинских военнослужащих.