Евросоюз продлил миссию по обучению украинских военных до ноября 2028 года

Евросоюз продлил миссию по военной подготовке украинских военнослужащих еще на два года: до 15 ноября 2028 года. Фото: REUTERS.

Евросоюз продлил миссию по военной подготовке украинских военнослужащих еще на два года: до 15 ноября 2028 года. На эти цели планируется выделить почти 300 млн евро. Об этом сообщили в Совете ЕС.

Полномочия миссии EUMAM Ukraine также расширили. Теперь она будет изучать опыт боевых действий и совершенствовать систему подготовки личного состава Вооруженных сил Украины. Кроме того, европейская миссия продолжит сотрудничество с Великобританией, Канадой, Норвегией и США, а также с НАТО и так называемой «коалицией желающих».

Решение о продлении мандата принято на фоне продолжающейся военной поддержки Киева со стороны западных стран.

Напомним, ранее KP.RU писал о планах Евросоюза усилить военную поддержку Киева и расширить подготовку украинских военнослужащих.