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НовостиВ мире10 ноября 2026 0:15

Евросоюз продлил миссию по обучению украинских военных до ноября 2028 года

ЕС продлил миссию по обучению солдат ВСУ ещё на два года
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Евросоюз продлил миссию по военной подготовке украинских военнослужащих еще на два года: до 15 ноября 2028 года.

Евросоюз продлил миссию по военной подготовке украинских военнослужащих еще на два года: до 15 ноября 2028 года.

Фото: REUTERS.

Евросоюз продлил миссию по военной подготовке украинских военнослужащих еще на два года: до 15 ноября 2028 года. На эти цели планируется выделить почти 300 млн евро. Об этом сообщили в Совете ЕС.

Полномочия миссии EUMAM Ukraine также расширили. Теперь она будет изучать опыт боевых действий и совершенствовать систему подготовки личного состава Вооруженных сил Украины. Кроме того, европейская миссия продолжит сотрудничество с Великобританией, Канадой, Норвегией и США, а также с НАТО и так называемой «коалицией желающих».

Решение о продлении мандата принято на фоне продолжающейся военной поддержки Киева со стороны западных стран.

Напомним, ранее KP.RU писал о планах Евросоюза усилить военную поддержку Киева и расширить подготовку украинских военнослужащих.