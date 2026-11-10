Стали известны личности предполагаемых боссов и бухгалтеров наркомаркетплейса «Гидра» Фото: Олег ЗОЛОТО.

Одним из ключевых администраторов теневого наркомаркетплейса «Гидра» мог являться мелкий предприниматель и торговец мебелью, а финансовую отчетность площадки вели бывший сотрудник городской администрации и техник магазина электроники. К таким выводам пришли «Известия», изучив материалы судебного процесса над одним из фигурантов дела и данные из открытых источников.

Фамилии предполагаемых участников преступного сообщества прозвучали в ходе разбирательства по делу Алексея Байкова. По версии следствия, он создавал теневую площадку совместно с уроженцем Смоленской области Алексеем Корниенко. Последний ранее работал в сфере торговли мебелью и владел долями в нескольких юридических лицах. Он покинул территорию РФ спустя два года после ликвидации ресурса и с 2024 года находится в федеральном и международном розыске.

Роль главного бухгалтера площадки, отвечавшего за учет криптовалютных активов и денежных средств, следствие отводит Владимиру Веревкину, который до 2015 года курировал вопросы информационной безопасности в администрации Хабаровска. За конвертацию криптовалюты в наличные средства отвечал Роман Савонин. Веревкин и Савонин также объявлены в федеральный розыск.

Крупнейший даркнет-маркетплейс «Гидра» функционировал с 2015 года преимущественно на территории стран СНГ. Как писал сайт KP.RU, прибыль владельцев исчислялась миллионами долларов. Деятельность площадки была окончательно прекращена в апреле 2022 года после изъятия ее серверной инфраструктуры правоохранительными органами Германии.