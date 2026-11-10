Украина при помощи Запада может готовить провокацию на Чернобыльской АЭС. Фото: Maxim Burlak/Globаl Look Press

На территории Чернобыльской АЭС замечены представители западных стран, которые могут оказаться причастными к подготовке Киевом провокации. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Отмечается, что режим Владимира Зеленского завозит в район ЧАЭС боеприпасы и размещает войска. А западные страны реализуют программы по радиационной и ядерной защите, в рамках которых привлекаются ликвидаторы аварии на ЧАЭС, сотрудники украинских АЭС и бывших сотрудников Запорожской АЭС.

«Нам поступила информация, что на ЧАЭС замечены иностранные представители, а именно комиссия или какая-то делегация стран Запада по радиационной защите. По нашим данным, эта комиссия может быть причастна к подготовке провокации на территории ЧАЭС», - подчеркивает собеседник агентства.

Украинская сторона, в свою очередь, кроме подтягивания оружия и техники, устанавливает бетонные заграждения, создает мобильные огневые группы. Не исключаются также провокации и с использованием дронов.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Киев фактически начал уничтожать главную составляющую системы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции - ее сотрудников.

Ранее KP.RU сообщал, что в результате украинского удара погиб электрослесарь ЗАЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси добавил, что это произошло через несколько дней после гибели еще одного работника. Всего с апреля 2026 года погибли 14 сотрудников.