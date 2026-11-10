Стало известно, что Россия, США и Украина хотят обсудить в Абу-Даби: украинский кризис лишь одна темы Фото: Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

Вопрос урегулирования на Украине, несмотря на его значимость, занимает лишь одно из мест в обширной повестке дня в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

В Абу-Даби участники переговоров будут обсуждать меры по предотвращению угроз и укреплению стабильности в регионе. Ну и конечно будет обсуждаться вопрос гарантий безопасности после подписания мирного договора по Украине.

Ранее KP.RU рассказал, что переговоры в Абу-Даби начнутся в 10:50 по московскому времени. В состав российской делегации входит 11 человек. Нужно отметить, что там не только переговорщики, но и эксперты в различных областях. Также уже известно, что сами переговоры пройдут в закрытом режиме. Не исключено, что делегации выступят для прессы уже после обсуждения.

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