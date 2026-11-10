Набор «Малышу Ямала» подарили уже 40 тысячам новорожденных северян

Фото: Андрей СЕРГЕЕВ/администрация Приуральского района

В Ямало-Ненецком административном округе за 7 лет более 40 тысяч новорожденных стали обладателями подарочного набора «Малышу Ямала». Получить набор может каждый ребёнок, зарегистрированный в ЗАГСе Ямала.

Выдача подарочных наборов стартовала 1 июня 2019 года. Изначально в подарке было 44 предмета, однако по просьбам ямальских мам набор постоянно расширяли, и сейчас он насчитывает полсотни наименований товаров.

За все время действия меры поддержки комплект получили 40 549 новорожденных. Для этого нужно зарегистрировать малыша в ЗАГСе Ямала как лично, так и онлайн — через суперсервис «Рождение ребенка» на Госуслугах. При этом медучреждение, где родился ребенок, должно работать и с электронными медицинскими свидетельствами о рождении, которые после появления малыша на свет автоматически направляют в личные кабинеты мам. Коробку вручают также семьям, которые взяли под опеку или усыновили малыша в возрасте до двух месяцев.

С прошлого года набор «Малышу Ямала» можно получить и за пределами округа — в Тюмени. Такое решение принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города Губкинский в рамках Честного маршрута. За это время подарок в ямальском представительстве получили 94 семьи.

С 1 марта 2023 года семьи, ранее получившие набор «Малышу Ямала», при появлении на свет еще одного малыша могут оформить электронный сертификат на приобретение детских вещей и принадлежностей. Эта мера также появилась как отклик на запросы мам. Список доступных товаров включает без малого восемь десятков позиций. Всего за время действия сертификата выдано 8300 таких документов, причем 2200 из них — с начала текущего года.

Еще один вид помощи — подарочный комплект «Ямальской маме». В нём собраны предметы первой необходимости для женщины после родов. Все вещи выдержаны в единой цветовой гамме. За тринадцать месяцев действия этой меры подарки получили около 6900 будущих мам.

Благодаря обоим наборам — «Ямальской маме» и «Малышу Ямала» — семьи региона экономят свыше 56 тысяч рублей.

Кстати, по рождаемости Ямал неизменно удерживает лидерство в Уральском федеральном округе и входит в число трех наиболее благополучных по демографии субъектов страны. В округе каждая четвертая семья является многодетной, а каждый четвертый житель — ребенком. Все эти меры работают на достижение целевых показателей национального проекта «Семья».