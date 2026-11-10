Владислав Шапша: систему школьных автобусов в Калужской области продолжат развивать

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области

Вчера на заседании правительства Калужской области была проанализирована деятельность государственного учреждения «Школьный автобус». Губернатор Владислав Шапша напомнил, что Калужская область первой в стране почти четверть века назад создала централизованную государственную структуру для подвоза сельских детей в образовательные организации. Эта модель доказала свою эффективность и продолжает успешно работать.

«Речь идет о возможности для ребят из сельской местности комфортно и безопасно добраться до школы. Это двенадцать тысяч человек. Не мало», — акцентировал глава региона.

Министр образования и науки области Александр Аникеев сообщил, что сегодня система школьных перевозок региона включает 293 маршрута, из которых 22 предназначены для доставки детей в физкультурно-оздоровительные комплексы. Суммарный суточный пробег автобусов превышает 35,5 тысячи километров. В штате предприятия трудятся 366 человек, в том числе 281 водитель. Приоритетом остается безопасность детей.

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области

Александр Аникеев подчеркнул, что организуется не только подвоз детей в школы. Системно проводятся экскурсионные и тематические поездки, в том числе в Музей Г.К. Жукова — филиал Музея Победы. Это часть воспитательного процесса, помогающая школьникам почувствовать причастность к истории и культуре родного края и страны. Совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» и Управлением молодежной политики организуются перевозки участников СВО и членов их семей на культурно-массовые мероприятия.

Автопарк учреждения насчитывает 364 транспортные единицы, включая 343 автобуса, и постоянно обновляется. За счет федерального бюджета в 2025 году регион получил 37 новых автобусов, а на 2026 год запланирована поставка еще более четырех десятков машин. Это позволяет планомерно выводить из эксплуатации технику старше 10 лет. Высвобождаемые автобусы передаются муниципалитетам для социальных перевозок и продолжают служить жителям области.

Рост фонда оплаты труда «Школьного автобуса» позволил в этом году существенно сократить дефицит кадров.

«Меры, которые мы предприняли, дали действенный результат. Количество жалоб со стороны населения сократилось. Но жизнь не стоит на месте, поэтому необходимо искать новые меры поддержки и новые варианты решения стоящих перед нами задач», - подчеркнул Владислав Шапша, говоря будущем предприятия.