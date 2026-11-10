Airbus побил рекорд гражданской авиации: сколько самолёт пролетел без посадки

Самолёт Airbus провёл в воздухе 24 часа и попал в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Александр ГЛУЗ.

Пассажирский самолет Airbus A350-1000ULR установил мировой рекорд по дальности беспосадочного полета среди коммерческих авиалайнеров и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Во время испытательного рейса из австралийского Мельбурна во французскую Тулузу он преодолел 23 155 километров. Об этом сообщила компания Airbus.

Полет состоялся 27–28 июля 2026 года и продолжался 24 часа 24 минуты. На борту находились 13 человек — пилоты, инженеры и представитель Международной авиационной федерации. Дистанцию в 12 503 морские мили проверили специалисты федерации и сервиса Flightradar24.

Прежний рекорд дальности беспосадочного полета принадлежал Boeing 777-200LR. В 2005 году этот самолет преодолел 21 601 километр.

Ранее KP.RU писал, что самолет, следовавший из Талакана в Иркутск, экстренно сел из-за отказа двигателя на подлете к городу. Экипаж благополучно посадил лайнер, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.