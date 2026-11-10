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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 7:45

На Алтае осудили 20-летнего основателя радикал-сообщества: преступная группа была сформирована при помощи мессенджера

Житель Рубцовска получил пять лет колонии за создание экстремистского сообщества
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Житель Рубцовска получил пять лет колонии за создание экстремистского сообщества

Житель Рубцовска получил пять лет колонии за создание экстремистского сообщества

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Суд в Алтайском крае вынес приговор 20-летнему жителю города Рубцовска за создание экстремистского сообщества и публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Как установили следствие и суд, в 2023 году фигурант, разделяющий идеи превосходства граждан по национальному и социальному признакам, создал канал в одном из мессенджеров. На этой площадке, а также в групповом чате и через чат-ботов он распространял экстремистские материалы и администрировал сообщество, привлекая к нему не менее 1492 подписчиков.

В процессе виртуального общения осужденный сформировал устойчивую преступную группу с единомышленниками из различных регионов страны для подготовки и совершения преступлений по мотивам ненависти и вражды.

Противоправная деятельность сообщества пресекалась в период с 2023 по 2025 год в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений ФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России.

Суд согласился с доказательной базой следствия и приговорил организатора к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ведомстве добавили, что материалы уголовного дела в отношении других участников группы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.

Накануне стало известно о задержании в Краснодарском крае 69-летнего россиянина, готовившего теракт.