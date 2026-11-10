На Алтае осудили 20-летнего основателя радикал-сообщества: преступная группа была сформирована при помощи мессенджера

Житель Рубцовска получил пять лет колонии за создание экстремистского сообщества Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Суд в Алтайском крае вынес приговор 20-летнему жителю города Рубцовска за создание экстремистского сообщества и публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Как установили следствие и суд, в 2023 году фигурант, разделяющий идеи превосходства граждан по национальному и социальному признакам, создал канал в одном из мессенджеров. На этой площадке, а также в групповом чате и через чат-ботов он распространял экстремистские материалы и администрировал сообщество, привлекая к нему не менее 1492 подписчиков.

В процессе виртуального общения осужденный сформировал устойчивую преступную группу с единомышленниками из различных регионов страны для подготовки и совершения преступлений по мотивам ненависти и вражды.

Противоправная деятельность сообщества пресекалась в период с 2023 по 2025 год в ходе совместной работы сотрудников региональных управлений ФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России.

Суд согласился с доказательной базой следствия и приговорил организатора к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ведомстве добавили, что материалы уголовного дела в отношении других участников группы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.

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