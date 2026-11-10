В Москве пациенты после инфаркта и инсульта начали получать от своих врачей персональный план лечения

Москвичи после инфаркта и инсульта начали получать от своих врачей персональный план лечения в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Фото: mos.ru

В Москве внедрили новый формат ведения пациентов, перенесших инфаркты и ишемические инсульты. После выписки из стационара больные получают от своего кардиолога или невролога персональный план лечения и обследований на ближайший год. Сообщение приходит в приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Общаясь с пациентом, врач объясняет, почему важно продолжить назначенное лечение, информирует, как будут продлеваться рецепты, рассказывает, как ежедневно измерять давление и вести дневник здоровья. Кроме того, специалист уточняет, когда нужно сдавать анализы и приходить на очный прием.

Если анализы показывают, что у пациента повышен холестерин, участковый врач оповещает его о возможных рисках для здоровья и назначает дополнительные исследования.

«В столице мы последовательно внедряем новую модель работы лечащего врача: в ее основе — непрерывное наблюдение за пациентом и ответственность не только за качество приема, но и за исход лечения и здоровье человека в целом, - рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Это особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском их развития».

Она подчеркнула, что лечение после инфаркта или инсульта не завершается на стадии выписки из стационара. Последующее наблюдение за состоянием пациента не менее важно, а от соблюдения назначенной терапии зависит жизнь человека и вероятность возвращения болезни.

«Поэтому мы запустили новый формат онлайн-коммуникации с такими пациентами. Теперь в приложении “ЕМИАС.ИНФО” человеку пишет его лечащий врач — кардиолог, невролог или участковый. Специалист подключается проактивно: направляет сообщение с пояснениями, что делать после выписки, зачем нужно лечение и почему важно его продолжать», - сообщила вице-мэр столицы.

По словам Анастасии Раковой, аналогичный формат коммуникации между врачом и пациентом запустили для тех, у кого в анализах крови впервые выявлен высокий уровень плохого холестерина. В последствии список категорий больных, находящихся под таким наблюдением, будет расширяться.

Заммэра подчеркнула, что все уведомления пациенты получают в приложении «ЕМИАС. ИНФО» на мобильном телефоне. Сообщения в формате СМС не используются для безопасности.