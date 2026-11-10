В Киеве второй день продолжается транспортный коллапс. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве второй день продолжается транспортный коллапс. О происходящем в украинской столице во вторник сообщает УНИАН.

Напомним, первые сообщения о перебоях в работе общественного транспорта и предприятий в городе появились ещё 9 ноября.

«В Киеве второй день транспортного коллапса: Северный мост стоит в огромной пробке», — говорится в сообщении.

По данным издания, в направлении Почайны открыта только одна полоса, из-за чего движение практически парализовано. Люди снова вынуждены идти на правый берег пешком. Также известно, что в большинстве районов города практически нет света, воды и тепла.

Накануне сообщалось, что сразу три киевские ТЭЦ — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — прекратили выработку электроэнергии. Из-за отсутствия света и отопления в Киева жилого комплекса «Новый Автограф» 8 ноября перекрыли дорогу в знак протеста. По данным украинского издания «Страна.ua», люди трое суток жили без света и тепла.