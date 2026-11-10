DR: ключевая база НАТО на востоке оказалась под угрозой из-за огромной свалки Фото: REUTERS.

Главная база Североатлантического альянса на востоке Польши оказалась под угрозой из-за огромной свалки. Об этом сообщило издание Do Rzeczy со ссылкой на данные сайта Zero.pl.

"Согласно информации, пожар на нелегальной свалке опасных отходов в Рычолеке (Масовское воеводство) может привести к закрытию 23-й тактической авиабазы, повреждению дорожной инфраструктуры и загрязнению близлежащих рек", - говорится в публикации.

Издание отметило, что токсичный дым от возможного возгорания на свалке может привести к приостановке воздушных операций и повреждению некоторых самолетов и радиолокационных систем. База является важнейшим элементом системы обороны Польши и восточного фланга НАТО.

В материале подчеркнули, что на свалке находится приблизительно 6500 контейнеров из-под оружия Mauser и металлических бочек, содержащих не менее 6500 тонн опасных, легковоспламеняющихся веществ. Контейнеры находятся в плохом состоянии – некоторые из них подвержены коррозии, протекают, и происходит утечка химикатов.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий провел заседание Совета нацбезопасности, на котором обсуждалась возможность создания в стране постоянной военной базы США.

В начале сентября американская делегация посетила Польшу и осмотрела возможные площадки для размещения объекта.