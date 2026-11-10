Семейная пара накинулась на 17-летнего сотрудника ПВЗ, его маму и бабушку: они распылили в лицо перцовый баллончик

Клиенты напали на 17-летнего сотрудника ПВЗ и его родственников в Бурятии Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Этим летом жительница Бурятии чуть не попала в больницу, когда пришла к сыну после работы. Женщина стала свидетелем ссоры между трудившимся в пункте выдачи заказов 17-летним подростком и разозлившейся парой клиентов. Подробностями мать пострадавшего подростка Людмила поделилась с КП-Иркутск.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону, перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении на 17-летнего сотрудника пункта выдачи заказов и его родственников с применением перцового баллончика.

Инцидент произошел вечером 30 июля в селе Сотниково Иволгинского района. По данным следствия и свидетельствам матери пострадавшего, конфликт начался после того, как несовершеннолетний работник ПВЗ сделал замечание клиентке, длительное время устраивавшей скандал в соседнем отделе из-за поиска посылки. В ответ женщина вызвала супруга, который потребовал извинений, а после отказа дождался подростка на улице.

Как рассказала мать пострадавшего подростка, на крыльце здания супруги сразу перешли к агрессивным действиям.

«Я не успела припарковаться, как увидела, что сын вышел на крыльцо, а на него накинулась незнакомая женщина и стала срывать с него кофту. Следом подлетел мужчина и брызнул сыну в глаза из перцового баллончика. Конечно, я была в шоке. Выскочила из машины, начала оттаскивать их, пытаться выяснить, что происходит», — поделилась подробностями сибирячка.

В ходе нападения мужчина распылил содержимое баллончика также в сторону подоспевших матери и 65-летней бабушки юноши. Несовершеннолетний получил ожог роговицы глаза, а его пожилая родственница, страдающая аллергией, начала задыхаться, из-за чего обоих пришлось экстренно госпитализировать. При этом нападавшие отказались от диалога и заявили, что не собираются извиняться.

«Извинений нам так и не принесли. Более того, в суде супруги пытаются доказать, что мы повредили их машину, чего, конечно, не было», — добавила Людмила, отметив, что «кожа горела три дня, глаза — неделю».

Пострадавшему юноше и его пожилой родственнице потребовалась экстренная медицинская помощь и госпитализация. Следственным отделом по Иволгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и оружия) завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Нападавшему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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