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НовостиПолитика10 ноября 2026 8:36

Глава МИД Украины Сибига встретился с госсекретарем США Рубио в Париже

Рубио и Сибига обсудят в Париже мирные усилия, развитие стратегического партнёрства и укрепление обороноспособности Украины
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Фото: REUTERS.

В Париже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом во вторник сообщает издание «Общественное» со ссылкой на украинский МИД.

Главными темами встречи стали мирные усилия, развитие стратегического партнёрства и укрепление обороноспособности Украины. Другие подробности не приводятся.

Незадолго до встречи в Париже с украинским министром Рубио, комментируя подготовку к трёхсторонним переговорам в Абу-Даби, заявлял, что западные страны смогут предоставить Украине только те гарантии безопасности, которые будут приемлемы для Москвы. Именно поэтому, уточнил глава Госдепа, переговоры в Абу-Даби критически важны.

Трёхсторонние переговоры России, Украины и США проходят сегодня, 10 октября, в ОАЭ. Встреча проходит в закрытом режиме. Как сообщалось, дискуссия выходит за рамки исключительно украинского урегулирования: речь пойдёт о формировании новой системы континентальной безопасности после завершения конфликта.