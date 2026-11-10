«Ветбиохим» подтвердил гибель 128 собак от «Мультикана-8» Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Компания «Ветбиохим», выпускающая вакцины для животных, официально признала, что после применения препарата «Мультикан-8» летом 2026 года погибло 128 собак. Об этом пишет издание РБК, подчеркивая, что это первые опубликованные данные о потерях животных из-за вакцинации.

В компанию «Ветбиохим» поступило 177 обращений от хозяев животных. По 128 делам собраны документы, подтверждающие, что смерть питомцев наступила после вакцинации (в каждом случае речь идёт об одном животном). Остальные обращения ещё находятся на стадии оформления и уточнения данных. Компания совместно с ветеринарным сообществом искала владельцев погибших собак по всей России, предоставляя им компенсацию и психологическую поддержку.

Ранее KP.RU рассказал, что хозяева погибших собак имеют право на компенсацию. Аналитики издания указали, какие документы нужно собрать, чтобы получить выплаты от компании за гибель животных.