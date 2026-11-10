Пакеты вместо унитаза: британцев пугают жесткими инструкциями в условиях «Черного неба»

LB: Британцев пугают инструкциями похода в туалет в условиях «Черного неба» Фото: Василий Вахрин.

В Великобритании разработали планы действий на случай чрезвычайной ситуации в рамках сценария «Черного неба» (Black Sky). Концепция описывает масштабное стихийное бедствие или катастрофу, способную вывести из строя критически важную инфраструктуру страны, включая энергосистему и интернет, пишет LadBible.

Британское правительство подчеркивает, что вероятность реализации столь масштабного сценария крайне мала, но считает необходимым заранее готовить население к рискам. Согласно правительственным рекомендациям, при выходе из строя коммунальных сетей жители столкнутся с ограничениями в быту, в том числе с невозможностью пользоваться канализацией из-за отсутствия электричества.

В опубликованных инструкциях гражданам советуют отказаться от использования смыва в туалетах во избежание переполнения системы и применять альтернативные методы утилизации. В частности, рекомендуется использовать герметичные полиэтиленовые пакеты для отходов с последующей их утилизацией вместе с обычным бытовым мусором.

Для соблюдения гигиены предлагается заранее запастись водой, мылом и дезинфицирующими средствами. Власти также рекомендуют иметь дома трехдневный запас воды, продуктов и радиоприемники на батарейках на случай отключений.

В качестве исторических примеров подобных кризисов приводится инцидент в Ланкастере в 2015 году, когда из-за выхода из берегов реки Лаун без света остались более 60 тысяч человек. Тогда в городе отключились светофоры и банкоматы.

Ранее был опубликован план Германии на случай войны. Как сообщается, немцы должны быть готовы справиться с трудностями самостоятельно.