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НовостиВ мире10 ноября 2026 8:56

США сделали заявление перед началом переговоров с РФ и Украиной в Абу-Даби

Кушнер надеется на продуктивные переговоры по Украине в Абу-Даби
Людмила МИТРОХИНА
США сделали заявление перед началом переговоров с РФ и Украиной в Абу-Даби

США сделали заявление перед началом переговоров с РФ и Украиной в Абу-Даби

Фото: REUTERS.

Штаты сделали заявление перед началом переговоров по Украине в Абу-Даби. Зять главы Белого дома Джаред Кушнер выразил надежду на продуктивные переговоры по Украине.

Также Кушнер отметил, что у представителей делегаций, по его словам, «много эмоций». Но самое главное — есть мужество команд, которое необходимо в подобных встречах. Отмечается, что до встречи США, Украины и России Штаты вместе с Киевом провели короткие переговоры с ЕС.

Ранее KP.RU рассказал, что переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме. Там будет обсуждаться много вопросов. Причем конфликт на Украине — это не единственная главная тема. Также делегации обсудят гарантии безопасности в отношении всех стран, в том числе и европейских.