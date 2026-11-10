США сделали заявление перед началом переговоров с РФ и Украиной в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Штаты сделали заявление перед началом переговоров по Украине в Абу-Даби. Зять главы Белого дома Джаред Кушнер выразил надежду на продуктивные переговоры по Украине.

Также Кушнер отметил, что у представителей делегаций, по его словам, «много эмоций». Но самое главное — есть мужество команд, которое необходимо в подобных встречах. Отмечается, что до встречи США, Украины и России Штаты вместе с Киевом провели короткие переговоры с ЕС.

Ранее KP.RU рассказал, что переговоры в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме. Там будет обсуждаться много вопросов. Причем конфликт на Украине — это не единственная главная тема. Также делегации обсудят гарантии безопасности в отношении всех стран, в том числе и европейских.